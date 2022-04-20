"İçimizdeki Ateş" dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

Fabrika Yapım’ın ATV için hazırladığı “İçimizdeki Ateş” dizisinin cast çalışmaları sürüyor. Öner Aslanel'in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Nimet Erdem ile Veli Kaya’nın yazarken yönetmenlik koltuğunda Murat Onbul oturacak. Mayıs başında sete çıkacak dizinin 5 başrol oyuncusu da belli oldu.

TV100'ün haberine göre, haziran ayında ATV’de seyirciyle buluşacak olan dizide genç yıldız Atakan Hoşgören “Ege”, İpek Filiz Yazıcı “Hale” rollerine hayat verecek.

Dizinin diğer 3 ana karakteri de Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu ve Gizem Arıkan oldu. Merakla beklenen “İçimizdeki Ateş”te Burak Sevinç “Doğan”, Ceren Benderlioğlu “Tülin”, Gizem Arıkan ise “Bahar” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.