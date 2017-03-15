'İçimdeki Fırtına' dizisi final mi yapıyor?

Star TV'nin geçtiğimiz günlerde beşinci bölümü yayınlanan dizisi "İçimdeki Fırtına"nın final yapacağı iddia edildi.

Baş rollerinde Merve Boluğur, Gizem Karaca ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi, cumartesi günü yayınlanan son bölümüyle totalde 19, AB grubunda ise 17. sırada yer bulabilmişti.

Dizinin yapımcılarından "final" iddiasına ilişkin olarak henüz bir açıklama gelmedi.

Son bölümde neler oldu?

Dizinin, resmi internet sitesinde yayınlanan özeti şöyle:

"Tarık’ın Kerem’in doğum gününde eve gelmesi bomba etkisi yaratır. Bambaşka hesapları olsa da, Fırat onu Kerem ve Elif’ten uzaklaştırmak için çoktan önlem aldı. Babasının saldırıya uğradığını duyan Elif hemen hastaneye koştu. Ölüm kalım savaşı veren Galip’i sürpriz bir kişi daha ziyaret etti. Fırat bir yandan Tarık ile uğraşırken diğer yandan Galip’e bu saldırıyı kimin yaptığını bulmaya çalıştı. Galip’in polise verdiği isim en çok Elif’i şaşırttı"