İçilebilir kitabın bir sayfası 100 litre suyu temizliyor

Güney Afrika, Gana ve Bangladeş’te temiz içme suyunun zor bulunduğu bölgelerde yapılan denemeler “içilebilir kitap” isimli aygıtın temiz su temin etmede büyük başarı gösterdiğini, bir sayfasının 100 litre suyu temizlediğini ortaya koyuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, “İçilebilir kitap” sıradan bir kitap gibi görünüyor ve içinde suyun neden filtre edilmesi gerektiği ve bunun nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgiler bulunuyor. Ancak bu kitabın her bir sayfasında filtre olarak kullanıldığında suda bulunan tüm bakterileri öldürebilen gümüş ve bakır nano-partikülleri bulunuyor.



Uzmanlar, içilebilir kitabın sayfalarını Gana, Bangladeş ve Güney Afrika’daki 25 kirli su kaynağını dezenfekte etmek için kullandıklarını ve yaptıkları testlerde sulardaki bakterilerin %99’unun bakır ve gümüş parçacıkları tarafından öldürüldüğünü gördüklerini söyledi.



Araştırmacılar, içilebilir kitabın sayfalarının filtre ettiği suyun içine bazı gümüş ve bakır partikülleri bıraktığını ancak bu partiküllerin “insan sağlığını tehdit etmeyecek derecede az miktarda olduğunu” söyledi ve bu şekilde filtre edilen suyun “En az ABD’deki musluk suları kadar temiz olduğunu” dile getirdi.



Kitabın bir sayfasının 100 litre suyu temizleyebildiği ve bir kitabın yetişkin bir insanın 4 yıllık su ihtiyacını temizleyebileceği açıklandı.



McGill ve Virginia Üniversitelerinde içilebilir kitabı geliştiren ekibin başında bulunan Dr Teri Dankoviç denemelerde elde edilen olumlu sonuçları American Chemical Society’nin Boston’da yapılan 250. Ulusal Kongresi’nde açıkladı.