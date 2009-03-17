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Çevre

İçeride uzmanlar, dışarıda polis konuştu!

5. Dünya Su Forumu'nu protesto için Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'ne yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

17 Mart 2009 02:00

5. Dünya Su Forumu'nu protesto için forumun yapıldığı Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'ne yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan ve kendilerine "Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu" adını veren grup üyeleri, Beyoğlu Adliyesi önünde toplandı.

"Su hayattır satılamaz", "Herkese yeterli su" yazılı dövizler taşıyan ve yelekler giyen grup, slogan ve ıslık eşliğinde kongrenin yapıldığı alana doğru yürümeye başladı. Bir süre yürüyen grup, güvenlik güçlerince yolu trafiğe kapatmaları nedeniyle uyarıldı.

Bunun üzerine, 5. Dünya Su Forumu'nu protesto eden açıklamalarını bulundukları yerde yapan grup, daha sonra forumun yapıldığı Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'ne tekrar yürümek istedi. Gruba polisin, biber gazı kullanarak müdahale etmesi sonucu, arbede yaşandı. Bu sırada, bir polis kolundanyaralandı.

Gruptakilerden 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Yurt dışından kongreyi izlemeye gelen bazı yabancıların da protestoya katıldığı gözlendi.

Kongre nedeniyle Beyoğlu Adliyesi'nin bulunduğu alanda çok sayıda çevik kuvvet ekibi görevlendirildi.

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