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Medya

İçerde dizisi yeniden ekranlara dönüyor

03 Mayıs 2020 09:03

Show TV ekranlarına Haziran 2017'de ekranlara veda eden İçerde dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelecek.

İçerde dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen İçerde dizisi ilk bölümden itibaren yeniden yayınlanacak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı İçerde’nin yayın tarihi açıklandı.

İlk bölüm ne zaman yayınlanacak?

İçerde dizisi tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İçerde tekrar bölümü fragmanı yayınlandı.

Show Tv’de yayınlanacak İçerde dizisi 4 Mayıs 2020’de ilk tekrar bölümüyle ekranlara gelecek ve her Pazartesi akşamı yayınlanacak.

 

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