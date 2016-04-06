İçe kapanık insanlar nasıl motive edilir?

Yönetici olmak çok kolay olurdu, insanlar türlü türlü olmasa…

Personeliniz arasında içe kapanık ya da işlerini son ana bırakan insanlar varsa onları nasıl motive etmek gerekir? Bu özellikteki insanları harekete geçirmek daha farklı bir yaklaşım gerektirir.

Mesleklerinde tecrübeli kişiler LinkedIn Influencers'da bu konudaki önerilerini paylaşıyor.



İletişim kanallarını açmak



Personel gelişim uzmanı Dr Marla Gottschalk (Rand Gottschalk Associates):

İçekapanık insanlar idare edilmesi en zor olanlardır. Çoğu yöneticinin bu sessiz insanlarla ilgili yanlış yargıları kötü idareye neden olabilir.

Gottschalk, “Çoğu insan içe kapanıklığı utangaçlıkla karıştırıyor; içe kapanıklık aslında kişinin uyarım ve bilgiyi işleme sokma şeklini ifade eder” diyor. “İçe kapanık insanların işyerinde daha verimli olması için biraz daha farklı bir ortam gerekir.”

Ve yöneticilerin şunlara dikkat etmesini öneriyor:

Kitle içinde onlardan söz etmeyin. Çoğu içine kapanık insan habersiz bir şekilde dikkatlerin kendilerine yönelmesindense uçurumdan atlamayı tercih eder.

Ödül verecek veya övecekseniz bu planınızdan önceden söz edin onlara. Bu davranışınız hoşlarına gidecek, önceden hazırlanma olanağı bulacaklardır.

Onların söyleyecek sözü olmadığını düşünmeyin. Özellikleri gereği içe kapanık insanların kendi düşüncelerini paylaşma ihtimali daha azdır. Bu nedenle onlarla iletişim kanallarını düzenli olarak açık tutmak daha da önem kazanır.

Onlara e-posta mesajları göndererek projelerinin nasıl gittiğini sorabilir, haftalık bilgilendirme toplantıları yapabilirsiniz. Böylece çalışmalarını gözden geçirebilir ve kendilerine uygun biçimde karşılık verebilirler.

İçe kapanık insanlar yöneticilik yapabilir. Son araştırmalar bu insanların dışa dönüklere oranla farklı fikirlere çok daha açık olduğunu gösteriyor. Bu nedenle verdikleri karar daha fazla bilgiye dayalı olur.



Başarıyı dillendirmek



İdari müdür Jack Welch (Jack Welch Management Institute):

Liderlerin en önemli görevlerinden biri astlarını motive etmektir. En önemli teşvik aracı ise paradır. Ama bunun dışında yapılacak başka şeyler de vardır:

Birincisi, hakkını vermek. Bir kişi ya da ekip dikkate değer bir başarı kaydettiğinde bunu dillendirmek gerekir. Bu başarıyı herkese duyurun ve ödüllendirin. Ama bu ödül rafta tozlanacak bir plaket yerine para ödülü olmalıdır.

Bir diğer yöntem ise kutlamaktır. Sadece büyük başarıları değil, dönüm noktası niteliğindeki gelişmeleri, verim artırmaya yönelik adımları vs. Yöneticiler bu tür başarılardan dolayı ekipleri kutlamalı ve yeni başarılar için teşvik etmelidir.

Kutlamalar için küçük şeyler seçilebilir. Ama ‘Hadi, herkesi yemeğe götürüyorum!’ türünden bir çağrı, yani patronla yemek yeme düşüncesi pek de cazip gelmeyebilir.



Bitiş çizgisine varmak



Her işi son ana bırakan insanlar ofiste çok iyi çalışsalar da bir yönetici açısından kabus gibidirler. Onlarla çalışmak ‘İşi yetiştirecekler mi?’, ‘Kaliteli olacak mı?’ gibi sorular sormayı içerir.

Onları gerçekten motive edecek soruları sormak gerekir. Ayrıca bu insanlar sadece işlerini son ana bırakma özellikleriyle değerlendirilmemelidir.

Bu insanları işinin gereğini yapan ve yapmayanlar olarak ayırmak gerekir. Bitiş çizgisine vardıkları sürece nasıl vardıklarını sorgulamak pek de doğru olmaz. Bazı insanlar zaman baskısını hissettiklerinde daha verimli olabilir.