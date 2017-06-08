İç Tüzük Komisyonu kurulamadı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın öncülüğünü yaptığı İç Tüzük Komisyonu'nun kurulamadığını açıkladı. Kahraman'ın anayasa değişikliğinin ardından düzenleme yapılması beklenen iç tüzükle ilgili davetini reddeden CHP ve MHP liderlerini eleştiren Elitaş, "Bu bir centilmenlik komisyonudur. Anlaşılan o ki, bütün siyasi partiler iç tüzükle ilgili değişiklik tekliflerini kendileri getirecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ve AKP Grup Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi iç tüzük değiştirilmesi için davet eden TBMM Başkanı Kahraman'a yanıt vermiş "Sorun iç tüzük değil OHAL'in kaldırılmasıdır" demişti. Bahçeli de daveti "Liderlerin böyle bir teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır" diyerek geri çevirmişti.

İç Tüzük toplantısı ardından AKP'li Elitaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, şunları söyledi:

"CHP hala halk oylamasını yok sayıyor. Oy pusulaları Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda itiraz edilmemiştir. Kılıçdaroğlu, mühürsüz oy pusulası garabeti içine düşmüştür. 3 Kasım 2019 tarihine kadar ana muhalefet partisi genel başkanının şuurunu toplayarak milleti için çalışma verme gayreti içinde olmalıdır. Bu bir centilmenlik komisyonudur. Anlaşılan o ki, bütün siyasi partiler iç tüzükle ilgili değişiklik tekliflerini kendileri getirecek."

"Her parti kendi teklifini getirecek"

"3 Kasım 2019 tarihinden sonra uygulanacak yeni sistem için her parti kendi teklifini getirecek. Bugün toplantıda gördüğümüz o ki, hem CHP'nin hem HDP'nin bu konuya yanaşmadıkları. Biz bundan sonra sayın Başbakanımıza, grup başkanımıza konuyu intikal ettireceğiz. Bugünden itibaren içtüzük çalışmalarına başlıyoruz diyebiliriz.

"Bu konuyu da değerlendirdikten sonra karar veririz diyoruz. Bütün partilerin desteğini isteriz. MHP, TBMM'deki etkin faaliyetler için kendisine uygun her konuyu destekler diye tahmin ediyoruz. karar kendilerinin."