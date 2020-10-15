İç organlarını küçültebilen kuş 12 bin kilometre aralıksız uçarak rekor kırdı

Verici takılan bir kıyı çamur çulluğunun Alaska'dan Yeni Zelanda'ya 12 bin kilometreden uzun uçuşu izlendi. Bu uçuşun yeni bir kesintisiz kuş göçü rekoru olduğu belirtildi. Kuşların yükünü hafifletmek için mide ve karaciğer dahil iç organlarını küçültebildiği biliniyor.

Independent Türkçe'de yer alan çeviri haberde, kıyı çamur çulluğu, Alaska'nın güney batısından 16 Eylül'de yola çıktı ve sadece 11 gün sonra Aucklan'ın doğusundaki bir koya ulaştı. Araştırmacıların bir verici takarak izlediği erkek kuş, Pasifik Okyanusu boyunca saatte 88 kilometreye varan hızlarla son sürat gerçekleştirdiği muazzam yolcuğu boyunca takip edildi.

Eksterm göç yolculuklarını izleyen bilim insanlarının işbirliği olan Global Flyway Network'ü (Küresel Göçmen Kuş Güzergahları Ağı) yöneten Groningen Üniversitesi profesörü Theunis Piersma, "Bu kuşların yaptığı şey gerçekten akıl almaz" dedi.

Bacaklarına takılı mavi (Blue), kırmızı (Red) ve beyaz (White) halkalar sebebiyle 4BBRW olarak bilinen rekortmen çamur kuşu, Alaska tundrasındaki yuvalarından topluca yola çıkan 4 kuştan biriydi. Kuşlar önce yüzlerce kilometre uçarak göçe hazırlanmak için deniz kabukluları, solucanlar ve deniz yosunlarıyla ziyafet çektikleri Alaska gelgit düzlüğüne vardı.

Dünyayı kat etmek için çok fazla yakıta ihtiyaç duyan kuşların, uçuş öncesi yemeğini takriben boyutları iki katına çıkabiliyor ve neredeyse yarısı yağdan oluşuyor. Kuşlar, yükü hafifletmek için mide ve karaciğer dahil iç organlarını küçültebiliyor.

Profesör Piersma, Trouw isimli Hollanda gazetesine, "Yeni Zelanda'ya vardıklarında depoları gerçekten boş ve ağırlıkları tekrar yarısı kadar oluyor" dedi.

Uydu verileri, 4BBRW'nun efsanevi uçuşunu 13 bin kilometrenin hemen altında hesapladı. Ancak bilim insanları, yuvarlama hataları hesaba katıldığında seyahatin 12 bin kilometrenin biraz üzerinde gerçekleştiğine inanıyor. Diğer üç kuş etiketlenmedi.

Güçlü doğu rüzgârlarının, grubu rotanın dışına iterek yolculuğu uzattığı düşünülüyor.

Bir kuş tarafından gerçekleştirilen önceki kesintisiz uçuş rekoru, 2007'de katettiği 11 bin 667 kilometreyle E7 olarak bilinen bir kıyı çamur çulluğuna aitti.