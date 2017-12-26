İç hastalıkları uzmanı Dr. Çit'ten, check-up yaptırmak için 40 neden

İSTANBUL, (DHA) - MEDICANA International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, check up yaptırmanın önemine değinerek bunun için 40 neden sıraladı. Modern tıpta artık tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanında koruyucu sağlık hizmetleri ve erken teşhis ve tarama programlarının öneminin giderek artığını belirten Dr. Çit, şunları söyledi:

\" Sağlıkta öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerini en etkin bir şekilde kullanıp hastalığa yakalanma sıklığını azaltmak, ikinci olarak tarama ve check-up programlarıyla erken tanı ve teşhis ile olası riskleri ve tehlikeleri önceden tespit edip ona göre tedbir almak esas olmalıdır. Sağlıklı bir birey olarak risk durumumuza göre, ailevi ve genetik durumumuza göre ve yaşımıza göre uygun periyotlarla tarama ve check-up programlarından geçmeliyiz. Ailevi ve genetik risklerimiz varsa 30\'lu yaşlarda, hiçbir risk faktörü yoksa 40 yaşın üstünde yılda bir defa risk düzeyimize uygun bir check-up programından geçmeliyiz.\"

CHECK-UP YAPTIRMAK IÇIN 40 NEDEN

Check-up yaptırarak insanların vücutlarını daha iyi tanıyıp, risklerin erkenden farkına varacaklarını vurgulayan Dr. Çit, 40 nedeni şöyle sıraladı:

\"Kalbimiz iyi çalışıyor mu? Kalp kapaklarımızda herhangi bir kaçak var mı? Kalp damarlarımız açık mı? Kalp krizi riskimiz nedir? Böbreklerimiz iyi çalışıyor mu? İdrar yollarında ya da mesane de herhangi bir taş ya da kum ya da enfeksiyon var mı? Vücudumuzun fabrikası olan karaciğerimiz iyi çalışıyor mu? Karaciğerde yağlanma var mı?.

\"Safra kesesinde veya safra kanalında herhangi bir taş veya polip var mı? Kan üretimi yapan ve bağışıklığımızı düzenleyen organlardan biri olan dalağımız normal mi? Vücudumuzdaki şeker dengesi için gerekli olan insülin, glukagon gibi hormonların üretim merkezi olan pankreas bezimiz normal mi? Şeker hastalığımız var mı? Şeker hastalığı riskimiz nedir? Vücutta obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı ve karaciğerde yağlanmanın en büyük nedenlerinden biri olan insülin direncimiz var mı? Hipertansiyon veya hipotansiyonumuz var mı?

TİROİD HORMONLARIMIZ NORMAL SEVİYEDE Mİ ?

\"Kalp ve damar sağlığımız için çok önemli olan kolesterol ve trigliserit yüksekliğimiz var mı? Vücudumuzun çalışma hızını ayarlayan en önemli hormonumuz olan tiroid hormonlarımız normal seviyede mi ? Guatırımız var mı? Vücudumuzun hormon dengesini sağlayan en önemli salgı bezlerinden olan böbrek üstü bezlerimiz normal mi? Vücudumuzun bir çok faaiyetinde anahtar rol oynayan ve eksikliğinde bir çok hastalık sebebi olan kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallerimiz normal mi? Vücudumuzun sıvı dengesini sağlayan ve fazlalığı hipertansiyona neden olan sodyum ve klor değerlerimiz normal mi?

HERHANGI BIR KAN HASTALIĞIMIZ VAR MI?

\"Vücudumuzun kemik metabolizmasını sağlayan kalsiyum, fosfor ve D vitaminimiz normal mi seviyede mi? Eksikliğinde unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma ve kansızlık yapan B12 ve folik asit seviyelerimiz normal mi? Eksikliği anemiye neden olan demir seviyelerimiz ve demir depolarımız normal mi? Herhangi bir kan hastalığımız var mı? Kanımızda pıhtılaşma bozukluğu var mı? Vücudumuzun herhangi bir yerinde ve kanımızda iltihabi bir durum var mı?

KEMIK ERIMEMIZ VAR MI?

\"Romatizmal bir hastalığımız var mı? Kemik erimemiz var mı? Akciğerlerimizde herhangi bir kitle veya enfeksiyon var mı? Kronik bronşit, astım gibi ciddi bir akciğer hastalığımız var mı? Vücudumuzun herhangi bir yerinde kanser bulgusu veya belirtisi var mı? Beyin ve sinirlerle ilgili herhangi bir hastalığımız var mı? Kitle var mı? Beynimize giden şah damarlarımızda herhangi bir daralma veya tıkanıklık var mı? Herhangi bir kulak hastalığı veya işitme problemimiz var mı?

SiNÜZiTiMiZ VAR MI?

\"Nefes darlığı ve horlamanın önemli nedenlerinden olan burun kemikçikleri ve kıkırdak yapılarında her hangi bir eğrilik veya geniz etimiz var mı? Sinüzitimiz var mı? Memede herhangi bir hastalık, kist veya kitle var mı? Rahim ve rahim ağzıyla alakalı herhangi bir hastalık var mı? Üreme organlarımız normal işlev görüyor mu? Göz ile ilgili herhangi bir hastalık ve görme bozukluğumuz var mı?

HEPATIT VE HIV GIBI BULAŞICI HASTALIKLARIMIZ VAR MI?

Hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalıklarımız var mı? Mesane kanseri ve prostat kanseri riskimiz var mı? Kolon kanseri ve riskimiz var mı? KC kanseri riskimiz var mı? Mide kanseri riskimiz var mı? Pankreas kanseri riskimiz var mı? gibi bütün bu soruların cevaplarına yapacağımız check up programı sayesinde ulaşabilir, erken tanı ve teşhisle hayat konforumuzu artırabiliriz.\"

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