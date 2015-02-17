İbrahimoviç Trabzon'a geliyor

Trabzonspor’un, ara transfer döneminde Fenerbahçe ’nin elinden kaptığı Erkan Zengin , İsveç Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Zlatan İbrahimovic’i Trabzon’a getiriyor.

Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; yakın arkadaş olan ikilinin, hemen hemen her gün görüştüğü ve Ibrahimovic'in Erkan’dan Trabzon hakkında bilgiler aldığı kaydedildi. Av merakı da bulunan PSG’li oyuncunun, Trabzon’da hangi hayvanların avının yapıldığını sorduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili fazla bilgisi olmayan bordo-mavili oyuncunun, kulüp personelinden bilgi alıp dünyaca ünlü golcüye ilettiği ortaya çıktı.

Tarih belli değil

İzinli günlerinde özel uçağıyla farklı ülkelere giderek av yapan İbrahimovic’in, hem yakın arkadaşını görmek hem de av yapmak için önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelmesinin netleştiği kaydedildi. Erkan Zengin ve İbra’nın yapacağı program dahilinde ziyaretin gerçekleşeceği öğrenildi.