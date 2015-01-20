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Spor

Erkan Zengin Trabzonspor ile anlaştı

Erkan Zengin'in özel uçakla bu gece geç saatlerde Trabzon'a getirilmesi bekleniyor

20 Ocak 2015 19:25

Eskişehirspor'dan alacakları yüzünden ayrılmak isteyen ancak alacakları daha sonra ödenen ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini dile getiren Erkan Zengin Trabzonspor'la anlaştı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Trabzonspor'un yaptığı 2 milyon 250 bin euroluk teklifi kabul eden Eskişehirspor kulübü Erkan Zengin'i Trabzonspor'a verdi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte gittiği İsveç'te Erkan Zengin ve menajeriyle görüşüp anlaştı. Yanal ve Başkan Hacıosmanoğlu'nun Erkan'ın kafasındaki tüm soru işaretlerini kaldırdıkları ve başarılı futbolcunun bordo - mavili takıma gelmeye ikna olduğu belirtildi.

Erkan Zengin'in özel uçakla bu gece geç saatlerde Trabzon'a getirilmesi bekleniyor.

Zengin daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyledi. İsminin Trabzonspor tarafından borsaya bildirilmesine sert çıkarak, “NASA’ya da bildirseler, Trabzon’da oynamam” demişti.

 

Erkan Zengin ne kadar kazanacak?
 

Transferde Fenerbahçe'yle yarışa giren ve Erkan'ı adeta Kanarya'nın elinden kapan Fırtına, bonservis bedelinin yanında tecrübeli oyuncuya da hatrı sayılır bir rakam ödeyecek. Fanatik'in haberine göre; Erkan, Trabzonspor'dan yıllık 2 milyon euro kazanacak.

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