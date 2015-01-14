Erkan Zengin: Trabzonspor'a gitmeyeceğim

Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyleyen Erkan Zengin, isminin Trabzonspor tarafından borsaya bildirilmesine sert çıktı, “NASA’ya da bildirseler, Trabzon’da oynamam” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor üçgeninde ilginç gelişmelerin yaşandığı Erkan Zengin’in transferi dün yeni bir boyut kazandı.

Trabzonspor, KAP’a Erkan için görüşmelere başlandığını bildirdi. Bu, yıldız oyuncunun bordo mavili formaya yaklaştığı yorumlarına yol açtı. Eskişehirspor Başkanı Mescut Hoşcan da, Trabzonspor ile 2 milyon 250 bin Euro’ya anlaştıklarını söylemişti.

Erkan Zengin ise bordo-mavili kulübe gitmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.

Daha önce Fenerbahçe’de oynama imkanı olmazsa İsveç’e döneceğini söyleyen Zengin, “Trabzonsporlu kimse ile görüşmedim, konuşmadım ve Trabzonspor’a da gitmeyeceğim. Beni Borsa’ya değil NASA’ya da bildirseler gitmem” dedi.

Menajeri Hakan Şirin ise “Eskişehir ne yapmak istiyor anlayamıyoruz” diye konuştu.