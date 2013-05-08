İbrahim Yazıcı: Bunlar benim kıymetimi ancak ben ölünce anlar

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi gecesi Kültürpark’ta arkadaşlarıyla çay içerken kalp krizi geçiren Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı yoğun bakımda gördüğü tedaviye yanıt veremedi ve dün hayata gözlerini yumdu.

Yeşil beyazlıların teknik direktörü Hikmet Karaman, son olarak Orduspor maçı için kampa giderken Yazıcı ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“Maça gelmeyecekti. Takım uçağa bindi, bir baktık başkan da binmiş. Gece saat 03.00 gibi uçaktan indik. Ben, O ve takımın yardımcı hocası bir çay bahçesine gittik. Başkan kola aldı. Ben de ‘Başkan bırak şu kolayı, zararlı’ dedim. ‘Ya boşver hocam’ dedi. Sonra takım ve gelecek hakkında konuşuyorduk. Bir ara ben ‘Başkanım’ dedim... ‘Önümüzdeki sene Avrupa’ya gidersek inşallah, bu başarının mimarı sen olacaksın.’

Bunun üzerine başkanın sözleri beni duygulandırdı. ‘Ya boşver hocam’ dedi. ‘Bunlar benim kıymetimi, şampiyon yaptığımda anlamadılar. Ne zaman anlarlar biliyor musun? Ancak ben ölünce...’ Bu sözlerden sonra ayrıldık...”

65 yaşında vefat eden Yazıcı yarın toprağa verilecek. Yazıcı için Bursa Atatürk Stadı’nda tören düzenlenecek. Stattaki törenden sonra Yazıcı’nın cenazesi Ulu Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.