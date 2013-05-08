T24 LogoT24 Logo
Spor

İbrahim Yazıcı: Bunlar benim kıymetimi ancak ben ölünce anlar

Yazıcı: Bunlar benim kıymetimi, şampiyon yaptığımda anlamadılar. Ne zaman anlarlar biliyor musun? Ancak ben ölünce...

08 Mayıs 2013 13:01

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi gecesi Kültürpark’ta arkadaşlarıyla çay içerken kalp krizi geçiren Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı yoğun bakımda gördüğü tedaviye yanıt veremedi ve dün hayata gözlerini yumdu.

Yeşil beyazlıların teknik direktörü Hikmet Karaman, son olarak Orduspor maçı için kampa giderken Yazıcı ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“Maça gelmeyecekti. Takım uçağa bindi, bir baktık başkan da binmiş. Gece saat 03.00 gibi uçaktan indik. Ben, O ve takımın yardımcı hocası bir çay bahçesine gittik. Başkan kola aldı. Ben de ‘Başkan bırak şu kolayı, zararlı’ dedim. ‘Ya boşver hocam’ dedi. Sonra takım ve gelecek hakkında konuşuyorduk. Bir ara ben ‘Başkanım’ dedim... ‘Önümüzdeki sene Avrupa’ya gidersek inşallah, bu başarının mimarı sen olacaksın.’

Bunun üzerine başkanın sözleri beni duygulandırdı. ‘Ya boşver hocam’ dedi. ‘Bunlar benim kıymetimi, şampiyon yaptığımda anlamadılar. Ne zaman anlarlar biliyor musun? Ancak ben ölünce...’ Bu sözlerden sonra ayrıldık...”

65 yaşında vefat eden Yazıcı yarın toprağa verilecek. Yazıcı için Bursa Atatürk Stadı’nda tören düzenlenecek. Stattaki törenden sonra Yazıcı’nın cenazesi Ulu Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ETİKETLER

ibrahim yazıcıhikmet karamanvefat ettiulu camibursaspor başkanı

İlgili Haberler

Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı yaşamını yitirdi!

Kalbinin durması üzerine hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım tedavisine alınan Bursaspor Başkanı hayatını kaybetti.

İbrahim Yazıcı'nın ölümü hakkında Twitter'da ne dendi?

BMÇ: Acının rengi olmaz, spor camiasının başı sağolsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24