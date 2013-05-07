Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı yaşamını yitirdi!

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı (65), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Cumartesi günü Orduspor'la oynanan deplasman maçının ardından Bursa'ya dönüşünde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Bursaspor Başkanı Yazıcı'nın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyordu.

65 yaşındaki İbrahim Yazıcı, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

1993-1995 yılları arasında Bursaspor Kulübü Başkanlığı’nı yürüten İbrahim Yazıcı, 2008 yılında yeniden başkan seçilmişti.

Yazıcı'nın doktoru Prof. Dr. Nadir Şener yaptığı kısa açıklamada "13.40 itibariyle Sayın İbrahim Yazıcı'yı kaybetmiş bulunuyoruz. Tüm Bursaspor camiasına başsağlığı dileriz." dedi.

İbrahim Yazıcı kimdir?

İbrahim Yazıcı, sadece Bursaspor değil Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi... 65 yaşında aramızdan ayrılan Yazıcı, futbolumuza 5. şampiyonu kazandırmıştı... İşte 2 dönem milletvekilliği de yapan Yazıcı'nın yaşam öyküsü...

İbrahim Yazıcı, 1948 yılında Bursa'da doğdu.



İbrahim Yazıcı, ilk olarak Federasyon Kupası’nın kazanıldığı 1985-1986 sezonunda yöneticiliğe başladı. Yazıcı, 1988-1989 sezonunda Başkan Orhan Özselek'ten koltuğu devraldı. Yazıcı, 1992’ye kadar görevde kaldı. Başkan Yazıcı, bu dönemde kulübün tesisleşmesinde önemli hamlelerde bulundu. İbrahim Yazıcı, 1990 yılında Hakan Şükür'ü Sakaryaspor'dan yeşil beyazlı renklere bağladı.



İbrahim Yazıcı, 1992 yılında görevi kendisinden devraldığı, Orhan Özselek'e bıraktı.

Yazıcı, 2007 yılında yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Ve Türk futboluna damga vuracak süreç başladı.



Yeşil beyazlıların 2009-2010 sezonundaki şampiyonluğunda başkanlık koltuğunda İbrahim Yazıcı oturuyordu. İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bursaspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşayan 5. kulüp olarak adını altın harflerle Türk futboluna yazdırdı. Devam eden sezon Bursaspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye’yi temsil etti.



İbrahim Yazıcı, turizm ile uğraşıyordu.



Yazıcı, 20. dönem Bursa, 21. dönem Muğla milletvekilliği yapmıştı.



İbrahim Yazıcı, ralli pilotu Serkan Yazıcı’nın da babasıydı.



İbrahim Yazıcı, 4 Mayıs'ta Bursaspor'un Orduspor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Bursa'ya döndüğünde kalp krizi geçirdi. İbrahim Yazıcı’nın yoğun bakımdaki hayat mücadelesi 3 gün sürdü.