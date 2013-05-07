İbrahim Yazıcı'nın ölümü hakkında Twitter'da ne dendi?

Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefat etmesinin ardından sevenleri Twitter'da başsağlığı dileklerini iletti. Mesajlarda öne çıkan tema, Yazıcı'nın şikeye karşı duruşu oldu.
İşte Twitter'da Yazıcı hakkında konuşulanlardan bir seçki:
OptikBonus @nvztozturk
Şikecilere ve yandaşcılarına dik duruşunu unutmayacağız. MEKANIN CENNET OLSUN "İBRAHİM YAZICI" #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı
engin yesilisik @eyesilisik
Beşiktaşlılar olarak Yeşil Beyazın yanına Siyah koyar acınıza ortak oluruz #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı ...
BMÇ @Berat_BMC
Acının rengi olmaz,Spor camiasının başı sağolsun #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı
sabit @sbtymsk
#MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı ölene kadar dik duruşunu gösterdin şikecilerin karşısında durdun.ölürsem cenazeme demirören gelmesin dedin
Ufuk @ufukoffical
Galatasaraylım ama emek hırsızı ve şikecilere karşı aldığı tavırla adamlığını kanıtlayan başkandı kendisi
#MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı
Ramazan Durak @_dolaysiztumlec
#mekanıncennetolsunibrahimyazıcı acının rengi olmaz bütün camiaya başsağlığı diliyoruz...
BABASININKIZI @Sudekvs
FENERBAHÇE geliyor diye biletleri 10 lira yapan başkanı kaybettik !! #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı
Hüseyin Özkan @ManageerSanchez
Hiç bir klubun hakkini yemeden, her zaman bütün taraftarını oyuncularıni kendi çocuğu gibi seven ADAM #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı
Hasan Kaya @HasaanKaya
58. madde değişikliğine imza vermedik. Şike yapanlar cezalandırılmalı. Diyen Delikanlı Başkan #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı
Burak Albağ @bbalbag
Haksızlığa karşı onurlu mücadelende, dik duruşun simgesi oldun.Unutulmayacaksın!! #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı pic.twitter.com/44ZgyU8BQ0