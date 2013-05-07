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Spor

İbrahim Yazıcı'nın ölümü hakkında Twitter'da ne dendi?

BMÇ: Acının rengi olmaz, spor camiasının başı sağolsun

07 Mayıs 2013 19:35

Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefat etmesinin ardından  sevenleri Twitter'da başsağlığı dileklerini iletti. Mesajlarda öne çıkan tema, Yazıcı'nın şikeye karşı duruşu oldu.

İşte Twitter'da Yazıcı hakkında konuşulanlardan bir seçki:

 

OptikBonus ‏@nvztozturk
Şikecilere ve yandaşcılarına dik duruşunu unutmayacağız. MEKANIN CENNET OLSUN "İBRAHİM YAZICI" #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı

engin yesilisik ‏@eyesilisik
Beşiktaşlılar olarak Yeşil Beyazın yanına Siyah koyar acınıza ortak oluruz  #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı ...

BMÇ ‏@Berat_BMC
Acının rengi olmaz,Spor camiasının başı sağolsun #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı

sabit ‏@sbtymsk
#MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı ölene kadar dik duruşunu gösterdin şikecilerin karşısında durdun.ölürsem cenazeme demirören gelmesin dedin

Ufuk ‏@ufukoffical
Galatasaraylım ama emek hırsızı ve şikecilere karşı aldığı tavırla adamlığını kanıtlayan başkandı kendisi
#MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı

Ramazan Durak ‏@_dolaysiztumlec
#mekanıncennetolsunibrahimyazıcı acının rengi olmaz bütün camiaya başsağlığı diliyoruz...

BABASININKIZI ‏@Sudekvs
FENERBAHÇE geliyor diye biletleri 10 lira yapan başkanı kaybettik !!    #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı

Hüseyin Özkan ‏@ManageerSanchez
Hiç bir klubun hakkini yemeden, her zaman bütün taraftarını oyuncularıni kendi çocuğu gibi seven ADAM  #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı

Hasan Kaya ‏@HasaanKaya
58. madde değişikliğine imza vermedik. Şike yapanlar cezalandırılmalı. Diyen Delikanlı Başkan #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı

Burak Albağ ‏@bbalbag
Haksızlığa karşı onurlu mücadelende, dik duruşun simgesi oldun.Unutulmayacaksın!! #MekanınCennetOlsunİbrahimYazıcı pic.twitter.com/44ZgyU8BQ0

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