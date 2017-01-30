İbrahim Toraman'ın eşi: Hamile kaldığım için evlendik, bebeğimizi istememişti

Eski Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toroman'ın eşi Eylem Toroman, "İbrahim evlilik insanı değil. Hamile kalınca evlenmek durumda kaldım. Evlendiğimde 6 aylık hamileydim. Sağlıklı bir hamilelik geçirmedim. İbrahim Toraman bebeğimizi istemedi" iddiasını ileri sürdü.

Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar programında evliliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşinden 5 milyon tazminat talep edeceğini ifade etti.

Eylem Torman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* İnsanlar kendi hatalarını görmek istemiyor... Biz şiddet nedeniyle boşandık...Çocuğumun babası olduğu için saygı duyuyorum ama başka bir duygu hissetmiyorum..

* Evliliğim için çok mücadele verdim... Özgür yaşam tarzına devam etmek istedi. Böyle bir anlayışla o evlilik yürümez...

*İbrahim evlilik insanı değil... Hamile kalınca evlenmek durumda kaldım.. Evlendiğimde 6 aylık hamileydim...Sağlıklı bir hamilelik geçirmedim.... İbrahim Toraman bebeğimizi istemedi...

*Futbolcu eşleri hep işsiz güçsüz yansıtılıyor... Ama ben uluslararası bir şirketin avukatıydım...

Eylem Toraman kimdir?

Stoper mevkinde forma giymiş olan eski millî futbolcu İbrahim Toraman’dan darp iddiasıyla gündeme gelen Eylem Toraman, Almanya’da doğdu. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık mesleğini sürdüren Eylem Toraman’ın 2007’de Miss EU of Turkey yarışmasına katılıp ikinci olduğu, 2008’de ise Miss EU Beauty Contest Avrupa Birliği Güzelik Yarışması’nda ülkemizi temsil etti.