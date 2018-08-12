İbrahim Tatlıses'ten dolar paylaşımı: Ne aç kalırız, ne açıkta

Türkücü İbrahim Tatlıses, dolar/TL kuru 6.40 seviyesindeyken sosyal medya hesabı Instagram’da bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerde duran Türk bayrağını alıp cebine koyduğu videoyu takipçileriyle paylaşan Tatlıses, "Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin” diye yazdı.

AKP’den 4 kez milletvekili aday adayı olan ancak parti tarafından aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Sayın BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan’a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içerden ve dışardan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın... Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü... Ne ilk olacak, ne de son!!! Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!! Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? Döviz hep indi, hep çıktı... Birlik olursak herşeyin üstesinden geleceğiz, biz hiç bir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"