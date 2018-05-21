"İbrahim Tatlıses'e Menbiç'i dolaş da gel demişler"

24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim eden Adalet ve Kalkınma Partisi, İzmir'den milletvekili aday adaylık başvurusu yapan sanatçı İbrahim Tatlıses'i milletvekili adayı göstermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Afrin harekatına katılan askerlere moral vermek için Hatay’a giden ve İzmir’deki AKP mitinginde de ‘Yaylalar’ şarkısını söylemişti.

Tatlıses'nin AKP milletvekili adayları listesinde yer almaması, sosyal medyada Twitter'ın Türkiye gündeminde 'Trend Topic' oldu.

Tatlıses'in milletvekili adayı yapılmamasıyla ilgili Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar şöyle: