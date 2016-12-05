İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak evleniyor

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan bir buçuk yıllık sevgilisi Levent Dörter'den sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Sürpriz karşısında çok duygulanan Çıtak, teklifi kabul etti.

Posta’nın haberine göre, Levent Dörter evinde yakın arkadaşlarını toplayarak bir parti verdi. Partide Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak ile ağabeyi İdo Tatlıses de vardı. Kendisine evlenme teklif edileceğinden habersiz olan Dilan Çıtak sadece misafir ağırlayacağını sanıyordu.

Partinin ortasında Levent Dörter, Dilan’ı salonun ortasına davet etti, cebinden yüzük kutusunu çıkardı ve “Dilan’la evleneceğim, çok güzel bir yuvamız olacak” dedi.

Dilan ise “Bir dakika evlilik teklif etmedin ki şu an?” deyince Levent Dörter “Benimle evlenir misin?” diye sordu.

Dilan annesi Işıl Çıtak’a dönüp “Ne diyeyim anne?” diye sorarken arkadaşları Levent Dörter’e “Diz çök” diye bağırdı.

Levent Dörter de diz çökerek bu kez “Aşkım benimle evlenir misin? Aşkım iyi günde, kötü günde, senin çenenle, senin sorunlarınla, beraber sorunlarımızla var mısın yola çıkmaya?” diye sordu.

Dilan Çıtak alkışlar eşliğinde “Varım” diyerek bu teklifi kabul etti.

Tatlıses karşı mı çıkmıştı?

Bir buçuk yıldır beraber olan Dilan Çıktak ile Levent Dörter’in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılığa gerekçe olarak ise İbrahim Tatlıses’in kızına “Bu adam bizim ailemize yakışmıyor” demesi gösterilmişti.

İbrahim Tatlıses’in artık bu ilişkiye karşı çıkmadığı öğrenildi.