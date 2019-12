-İBRAHİM TATLISES'İN HAYATİ RİSKİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, uğradığı silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in, bugün yapılan tıbbi değerlendirme, hastanın genel sistemik bulguları, nörolojik tablosu ve bilgisayarlı beyin tomografisi değerlendirmesiyle mevcut durumunu korunduğunu ve kötüye giden bir şeyin olmadığını belirterek, ''Hasta yoğun bakımdan çıkmadığı sürece hayati risk devam ediyor demektir. Ancak burada konuştuğumuz şey, hayati riskin azalarak devam ettiği süreçtir'' dedi. Prof. Dr. Elmacı, hastane girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tatlıses'in kafa içi basıncı düşürmeye dönük yoğunlaştırılmış tedavisinin devam edeceğini söyledi. Kafa içi basıncı düşürmeye dönük verdikleri sedasyonu (hastayı uyutmaya dönük tedavi) azaltarak devam ettirme kararı verdiklerini belirten Elmacı, şunları kaydetti: ''Bu şu demektir: Derin sedasyondan, derin uyutmadan giderek ilaçları azaltıp, nörolojik tabloyu görmeye, sistemik tabloyu görmeye dönük bir aşamaya geçmiş oluyoruz. Bu da düne göre daha pozitif bir durumu ifade ediyor. Şunu belirtmek isterim: Tablo oldukça ağır bir tablodur. Dünden beri bunu konuşuyoruz. Bu tablo içerisinde bizim nöroşirurjide temel bir prensibimiz var, hasta yoğun bakımdan çıkmadığı sürece hayati risk devam ediyor demektir. Ancak burada konuştuğumuz şey, hayati riskin azalarak devam ettiği süreçtir.'' Elmacı, ilerleyen saatlerde ve günlerde genel olarak daha iyi bir noktaya gelmeyi umut ettiklerini vurgulayarak, ''Bugün yaptığımız tıbbi değerlendirme, hastamızın genel sistemik bulguları, nörolojik tablosu ve bilgisayarlı beyin tomografisi değerlendirmesiyle mevcut durumunu korumuş olduğunu anladık. Kötüye giden bir şey yok'' diye konuştu. Prof. Dr. Elmacı, gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaşacaklarını kaydetti. -''TÜM BİLGİ KAYNAĞINIZ BİZİZ''- Prof. Dr. Elmacı, bir gazetecinin, ''Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül biraz önce bir açıklama yaptı. 'Uyandırıldı, parmaklarını oynatıyordu' şeklinde konuştu'' demesi üzerine ''Biz tüm bu bilgileri aile ile paylaşıyoruz. Başka kimseye bir tıbbı bilgi verip, başka kimseyle paylaşmamız söz konusu değil'' dedi. Tatlıses'in sağlığı ile gelişmeleri bir de basın mensupları ile paylaştıklarını ifade eden Elmacı, ''Kamuya dönük olarak bilgileri sizle paylaşıyoruz. Dolayısıyla tüm bu bilgileri alma kaynağınız biziz. Bu durumu tespit etmek lazım'' uyarısında bulundu. Prof. Dr. Elmacı, ayrıca şu bilgileri verdi: ''Bu uyandırılma süreci bir anda olup biten bir süreç değil. Beyin içinde iyileşme zaman içinde olur. Dolayısıyla ilaçların dozunu azaltıyoruz demek şu: Kendisini uyutmaya dönük ilaçları iki basamak aşağı çekiyoruz. Tablo nereye gidecek göreceğiz. Sonra ona göre azaltma süreci yüzde 50 yüzde 50 devam edecektir. Dolayısıyla bir anda uyandırılma söz konusu değil.'' Elmacı, ''Uyandırıldığında konuşabilecek durumda olacak mı?'' sorusunu yanıtlarken de bunun bir anda olmayacağını belirterek, ''Bu ilaçlar, normalin üzerindeki kafa içi basıncı düşürmeye dönük. Bu süreci zaman içerisinde yakalayabilirsek olur'' diye konuştu. ''Bu süreç ne kadar sürecek?'' sorusu üzerine de Elmacı, basın mensuplarının net cevaplar istediğini ancak bunun zamana bağlı olduğunu dile getirerek, ''Beyin birebir çalışmadığı için belli bir zaman verme imkanımız yok ama bu süreci 3-5 gün olarak söylersek, 3-5 gün sonra başka bir şey konuşuyor olabiliriz. Yani daha hiçbir şey belli değil. Ya işler iyiye doğru gidecektir ya da başka bir şey konuşuyor olabiliriz ya da bu süreci kendisinin beyni tolere etmeyecektir. Biz o zaman bir adım geriye gideceğiz. Onu da sizle paylaşırız'' dedi. Prof. Dr. Elmacı, ''Daha önceki açıklamanızda 'Tatlıses'in durumu düne göre daha iyi durumda' dediniz. Bugün de bunu söyleyebilir miyiz?'' sorusuna, ''Çok milimetrik düzeyde söylenebilir'' karşılığını verdi. Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu da ''His kontrollerinin yapıldığı doğru mu?'' şeklindeki soruya şu karşılığı verdi: ''Hocalarımız ilaç dozlarını her düşürdüklerinde tekrar kontrol yapıyorlar. Bu şekilde ilerleyecek. Henüz ilaçların azaltılmasına yeni başlandı. Hocamız yeni bir tıbbı değerlendirme yaptı. Sonra hep beraber tekrar konuştuk ve sizin buraya geldiğiniz dakikalarda bu işlem başlatılmış oldu. Bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.'' Çuhadaroğlu, hastaneye gelen insanların sanki hastayı ziyaret etmiş gibi ya da kendilerinden doğrudan bilgi almış gibi demeçler verdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bunlara lütfen itibar etmeyin. Maslak Acıbadem Hastanesi yönetimi, bilgiyi önce aileye vermektedir. Aileye verdikten sonra hazırladığımız özet üzerinden de sizlerle paylaşıyoruz. Doğal olarak net bilgi sadece ailede ve sizde. Onu dışında bir bilgi kaynağı asla yok. Ben aileye de teşekkür etmek istiyorum. Kendileri bile gün içerisinde ziyaret haklarını çalışmaları kolaylaştırmak için olabildiğince seyreltiyorlar ve tam anlamıyla sağlık ekibine yardımcı oluyorlar.'' -GÜL VE ERDOĞAN'A BİLGİ AKIŞI- Bir gazetecinin, ''Başbakan sizi aradı mı?'' sorusu üzerine ''Dün de söyledim, gerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gerekse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bizzat kendileri ekibimizle bağlantı kurarak, bilgi alıyorlar'' bilgisini veren Cuhadaroğlu, şöyle devam etti: ''Dün akşam Sağlık Bakanı da tekrar aradı. Bunun dışında ülkemizin ileri gelenleri düzenli olarak bizzat kendileri ya da zaman zaman yardımcıları aracılığı ile bilgi alıyorlar. Biz de Sağlık Bakanlığına düzenli olarak durum hakkında bilgiler veriyoruz.'' Çağlar Çuhadaroğlu, ''Hayati riski atlattı mı?'' şeklindeki soru üzerine de ''Bu sorulara yanıt vermek çok zor. Doğru da değil. Bu, günler belki de haftalar alacak kadar uzun bir süreç. Her bir gün daha fazla bilgi ile sizi bilgilendireceğiz. Ancak bu soruya yanıt vermek için çok erken'' şeklinde görüşlerini ifade ederek, basının konuya ilişkin yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti. -TATLISES'İN VURULMASI LÜBNAN BASININDA- İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğraması, Lübnan'da yayımlanan gazetelerde bugün geniş olarak yer aldı. Es Safir gazetesi, iç sayfalarında geniş olarak yer verdiği haberde, saldırıyla ilgili ayrıntıları ve sanatçının hastanedeki durumunu anlattı. İbrahim Tatlıses'in yaşam öyküsüne geniş yer veren gazete, saldırının muhtemel sorumlularına ilişkin görüşleri aktardı. Daily Star gazetesi de, "Türk şarkıcı başından vuruldu" başlığıyla verdiği haberde, kimliği belirlenemeyen kişilerin sanatçıya bir televizyon programından çıktıktan sonra silahlı saldırıda bulunduğunu ve sanatçının durumunun ağır olduğunu kaydetti. -ORTADOĞU'NUN DA SANATÇISI- Silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, Türkiye'de sevildiği kadar Ortadoğu ülkelerinde de seviliyor. Tatlıses, Irak'ta hem Arapların hem de Türkmenlerin en sevdiği Türk sanatçılar arasında birinci sırada yer alıyor. Irak'ın birçok yerinde Tatlıses'in yıllar önce seslendirdiği müzik parçalarının bulunduğu CD'lerin hala satışta olduğunu görmek mümkün. Özellikle Kerkük ve Tuzhurmatu gibi yerlerde büyük boy resimlerinin asılı olduğu dükkanlarda sanatçının bütün CD'leri bulunuyor. Tatlıses'in bilindiği ve şarkılarının çalındığı ülkeler arasında ikinci olarak Suriye geliyor. Şam başta olmak üzere birçok yerde Tatlıses'in CD'leri en çok satılanlar arasında yer alıyor. Lübnan, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de Tatlıses çok iyi tanınıyor. Lübnan'da yaşayan Türklerin yanında Ermeniler de İbrahim Tatlıses'i dinliyor. Özellikle uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarında Tatlıses'in programları ilgiyle izleniyor.