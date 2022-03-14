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İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: Baktım kafamdan bir şey damlıyor

"Ağzımdan sular akıyordu; o halden bu hale geldim"

14 Mart 2022 17:18

Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay'ın konuk olduğu, Star TV'de yayınlanan İbo Show'un yeni bölümünde İbrahim Tatlıses, vurulduğu geceyi ve yaşadığı zor dönemi anlattı. Tatlıses, ameliyattan sonra umudunu hiç kaybetmediğini söyleyerek "Ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim" dedi.

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