İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: Baktım kafamdan bir şey damlıyor

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Şarkılarla başlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.

Tatlıses, 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.

"Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş"

Sık sık programda ağlamasıyla gündeme gelen Tatlıses, Seren Serengil'in, "İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok" sözleri üzerine o anları anlattı.

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor, doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini vurgulayan şarkıcı,"Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" şeklinde konuştu.