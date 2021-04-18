İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın, davul gibi olmuşsun

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un bu haftaki bölümünde İbrahim Tatlıses'in Deniz Seki'ye gafı gündem oldu. Tatlıses, mide ameliyatı olan Deniz Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" dedi. O sözler sosyal medyada gündem oldu.

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen programı İbo Show'un bu haftaki konukları Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl oldu. Ünlü isimlerin sahneye çıktığı programa, bu hafta İbrahim Tatlıses'in gafı damgasını vurdu. Ünlü türkücü, uzun yıllar fazla kiloları ile gündem olan ve geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilolarını veren Deniz Seki'ye, "Sen zaten şişmanmışsın. Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözlerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Sinan Akçıl, arayı yumuşatmak için, "Yok şaka yapıyor. Öyle denir mi abi ya" diye konuştu. İlginç anların yaşandığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.