İbrahim Tatlıses, oyuncakçı açıyor

İbrahim Tatlıses'in bir süre önce yerleştiği İzmir Güzelyalı'da oyuncakçı açmaya karar verdiği öğrenildi. Ünlü şarkıcının dört katlı bir bina kiraladığı ve burada açacağı mağazaya "Elif'in dünyası" koymayı düşündüğü aktarıldı.

Posta'da yer alan habere göre Elif, İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan 4 yaşındaki kızının adı.

İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, çift evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı.

Mutluluğu çok uzun sürmeyen Tatlıses çifti 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses ''Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim'' demişti.

İbrahim Tatlıses ''Sibel Can çok vefalı. İzmir'e geldiğinde yanıma koşar. Hülya Avşar da öyledir. Sık sık görüşüyoruz, halimi hatrımı mutlaka soruyor. Ama Ebru Gündeş'in adını bile duymak, anmak istemiyorum. Ebru benim için bitmiştir. Nedenini kendisi iyi biliyor'' demişti.