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İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününe Hülya Avşar'ın neden gelmediğini açıkladı

Avşar'ın törene katılmama nedeni Derya Tuna'nın davetliler listesine eklememesi gösterilmişti

17 Ekim 2021 21:10

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününde yakınlıkları ile bilinen Hülya Avşar'ın olmaması hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Tatlıses, 

Tatlıses Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmem' dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim misafirleri riske atmamak için gelemiyorum, dedi.

Gülben Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de filan konu budur ARKADAŞLAR.!" ifadelerini kullandı.

 

 

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