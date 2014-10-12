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İbrahim Tatlıses: Kobanê düşerse...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ülke genelinde çatışmalara yol açan Kobanê eylemleriyle ilgili çağrı yaptı

12 Ekim 2014 14:29

İbrahim Tatlıses, Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarının protesto edildiği eylemlerde ölümlerin yaşanmasına tepki gösterdi. Tatlıses, "kırarak dökerek bir şey elde edilemeyeceğini" belirterek kişisel Twitter hesabından şu tweetleri paylaştı:

"Kobanê düşerse insanlık düşer, ki düşmeyecek. İnşallah bütün insanlık alemi ayakta ama kırarak dökerek değil, daha sakin ve daha yavaş.!

Gülün düşmana, en büyük silah gülümseyen bir yüzdür...

Güleceksin,
Hem düzene ayar vermek için 
Hem de seni üzeni bozmak için..'

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