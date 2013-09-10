T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İbrahim Tatlıses: Gerektiğinde ben de Aleviyim

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, cemevi ve cami projesine 'Gerektiğinde ben de Aleviyim. Alevi olmak Allah'ın katında bir şereftir' sözleriyle destek verdi

10 Eylül 2013 18:19


İbrahim Tatlıses,  cami ve cemevini yan yana getiren projeye, 'Gerektiğinde ben de Aleviyim' sözleriyle destek verdi. 
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre cemevi ve caminin yan yana olmasını destekleyen açıklamalar yapan Tatlıses, "Cemevi ve cami yan yana, ne mutlu bize ki aynı ruhu birlikte yaşayacağız ve yaşatacağız. Benim can parçam kızım Melek’te bir alevi gencinde? Gerektiğinde bende Aleviyim ne var bunda. Hepimizin Allah’ı bir değil mi? Alevi olmak Allah’ın katında bir şereftir. Artık bu veya buna benzer ayrımcılıkları kafalardan silmemiz gerektiğine inanlardanım. Bence sizlerde inanın zarar etmezsiniz" dedi.

ETİKETLER

ibrahim tatlısesalevicamicemevi

İlgili Haberler

Cami ve Cemevinin temel atma töreni öncesi gerginlik

Fethullah Gülen cemaati ile Cem Vakfı'nın Mamak'ta bugun temelini atmayı planladığı cami-cemevi projesine karşı çıkan bir grup vatandaşla polis arasında gerginlik yaşandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24