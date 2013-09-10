İbrahim Tatlıses: Gerektiğinde ben de Aleviyim



İbrahim Tatlıses, cami ve cemevini yan yana getiren projeye, 'Gerektiğinde ben de Aleviyim' sözleriyle destek verdi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre cemevi ve caminin yan yana olmasını destekleyen açıklamalar yapan Tatlıses, "Cemevi ve cami yan yana, ne mutlu bize ki aynı ruhu birlikte yaşayacağız ve yaşatacağız. Benim can parçam kızım Melek’te bir alevi gencinde? Gerektiğinde bende Aleviyim ne var bunda. Hepimizin Allah’ı bir değil mi? Alevi olmak Allah’ın katında bir şereftir. Artık bu veya buna benzer ayrımcılıkları kafalardan silmemiz gerektiğine inanlardanım. Bence sizlerde inanın zarar etmezsiniz" dedi.