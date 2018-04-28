İbrahim Tatlıses, Erdoğan ile anısını anlattı; oğlunun doğum günüyle hikâyenin tarihi tutmadı

4. kez AKP’den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir mitingine katıldı. Erdoğan’ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” diyerek Erdoğan’la ilgili bir anısını dinleyicilerle paylaştı.

Ancak Tatlıses’in anlattığı anı ile İdo Tatlıses’in doğum tarihlerinin tutmadığı fark edildi. İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Yani Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 27 Mart 1994 tarihinde, Tatlıses’in oğlu İdo yaklaşık 2 yaşındaydı.