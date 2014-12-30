İbrahim Tatlıses neden türkü söyleyemiyor?

Sanatçı İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşadığı uyku apnesi sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan sonra konuşması bozulan Tatlıses'in eşi Ayşegül Yıldız, "Uzun süre konuşamıyor, keserek konuşuyor. Burnundan nefes aldığında kelimelerin tam ortasında yutkunuyor. Nefesi yetmediği için konuşması kesiliyor, şarkı söylemesi de etkilendi" dedi.

İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırının ardından kulak burun boğaz uzmanı Dr. İsmail Koçak'a uyku apnesi sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan sonra her 2 burun deliğinde sorun yaşayan Tatlıses, konuşmasının bozulduğunu belirtti. Tatlıses, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde doktor Koçak'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Doktora tazminat açtı

Habertürk'te yer alan habere göre, Tatlıses, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde doktor Koçak'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Koçak da, Tatlıses'in kendisini suçlayan tweetinde yaptığı açıklamalar nedeniyle şöhretine zarar verdiğini belirterek 100 bin liralık karşı tazminat davası açtı. Davanın önceki gün yapılan duruşmasında Tatlıses'in boşandığı eşi Ayşegül Yıldız ile menejeri Eyüp Kanat ile Dr. İsmail Koçak'ın iki çalışanı tanık olarak dinlendi.

'Ameliyat olursanız rahat edersiniz'

İç mimar Ayşegül Yıldız, Tatlıses'in vurulduktan sonra konuşmasında bir problemi olmadığını anlatarak, "Şarkı söylemesi için ses alma egzersizleri yapıyordu. İbrahim Bey uyku apnesi problemi yaşıyordu. Burnunun sol tarafında sorun yaşıyordu. İsmail Bey, 'Ameliyat olursanız rahat edersiniz. Basit bir operasyon, mutlu mesut olursunuz' dedi" diye konuştu.

'Ameliyattan sonra uzun süre konuşamadı'

Ameliyattan sonra Tatlıses'in konuşurken nefesinin kesildiğini söyleyen Yıldız, "Uzun süre konuşamıyor, keserek konuşuyor. Burnundan nefes aldığında kelimelerin tam ortasında yutkunuyor. Nefesi yetmediği için konuşması kesiliyor, şarkı söylemesi de etkilendi" dedi. Tatlıses'in menajeri Eyüp Kanat ise, "Ses ve konuşma kalitesi aşırı derecede düşmeye başladı. Bu da sinir yaptı. Kolundaki felci bile o kadar umursamıyor, burnunu daha önemsiyor" diye konuştu. Duruşma ertelendi.