İbrahim Tatlıses tekrar ameliyat olacak

Sanatçı İbrahim Tatlıses, kafasındaki kemik parçasının alınması için Amerika’da tekrar ameliyat olacak.

14 Mart 2011 gecesi Maslak’ta silahlı saldırıya uğrayan ve başından vurulan ünlü sanatçı, uzun bir tedavi süreciyle sağlığına kavuşmuştu. Ancak kırılan kafatası kemiğinin parçalarından biri, risk taşıdığı için çıkarılmamıştı. Tatlıses, o kemiğin çıkarılması için Ramazan Bayramı’ndan sonra Amerika’ya gidecek ve bir kez daha ameliyat masasına yatacak. Saldırıdan sonra sol tarafı felç olan sanatçı, bu operasyonla sol kolunun hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Cenker Tezel'in Hürriyet'teki haberine göre, İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’nın bu fotoğrafını “Benim kızımdır diye demiyorum çok temizdir” notuyla Twitter’da paylaştı. Sanatçı, tweet’lerinde Gazze’ye saldıran İsrail’e de ateş püskürdü: “Hadi gel şu İsrail’in yaptıklarının yanında öz kızını sev. Nasıl seveceksin orada bebeler öldürülürken.”