İbrahim Tatlıses: Devlet büyüklerimden ricamdır; madem bunlar FETÖ'cü, benim günahım ne!

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve başından vurulan İbrahim Tatlıses, 'FETÖ' mağduru olduğunu savunarak mali açıdan zararda olduğunu açıkladı. Tatlıses, iş adamı Ahmet Özbey'den aldığı uçağın çürük olduğunu ileri sürerek iade etmek istedi. Ancak uçağın parasını ödemediği için villasına tedbir konuldu, 6 milyon liralık villa 1,5 milyona satıldı. 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firari durumda bulunan Özbey hakkında konuşan Tatlıses, "Ben bugün bu FETÖ'cülerin haksızca benden almaya çalıştığı mallarımı ve zarara uğrattığı ticari hayatımı yıllarca helal alın terim ile kazandım. Devlet büyüklerimden ricamdır, Sayın Başkanımdan özellikle ricamdır; madem bunlar FETÖ'cü, benim burda günahım ne?" diye sordu.

Tatlıses'in sosyal medyada duyurduğu açıklaması şöyle:

"Şimdiye kadar ben sizlere ne zaman yalan söyledim; gerçek olmayan hiçbir şeyi yazmadım, söylemedim tenezzül bile etmedim ama artık susmuyorum çünkü canımı yaktılar.

"Beni vuracakları zamandan bile haberleri vardı. Bakıyorum o zamanın Emniyet Müdürü, savcıları, hakimleri şimdi hepsi aranıyor! Kimisi mahkemede yargılanıyor, kimisi cezaevinde, kimisi de firari! E benim ne günahım vardı da hem vuruldum, hem uçağımız gitti, hem evlerimde haciz var! Benim bildiğim Yargıtay kararları bir buçuk, iki seneden önce karara bağlanmaz. Nasıl oluyor da itiraz talebimizi 54 günde reddettiler ve mahkemeye geri geldi? Yani bu ne demek biliyor musunuz; dosyalar incelenmeden talebin reddine karar veriliyor!

"Ne hikmetse anlamış değilim, nedense bu Ahmet Özbey yakalanmıyor? Damadı firari, kızı şu an cezaevinde, kendisi ortada dolaşıyor ve habire evlerime, hesaplarıma avukatı aracılığıyla haciz koyduruyor! Beni mali açıdan zarara sokuyor. 6 senedir çalışmıyorum, ne ile geçiniyorum kimsenin bunu sorduğu yok. Kendisinin bir eroin kaçakçısı olduğu iddia ediliyor ve eroin kaçakçılığından ceza alıp yatmış üstelik halen birşey sorulmuyor, sormuyorlar.

"Ben bütün mallarımın haklı olarak şahsıma geri verilmesini istiyorum! Çünkü ben bugün bu FETÖCÜ'lerin haksızca benden almaya çalıştığı mallarımı ve zarara uğrattığı ticari hayatımı yıllarca helal alın terim ile kazandım. Devlet büyüklerimden ricamdır, Sayın Başkanımdan özellikle ricamdır; madem bunlar FETÖ'cü benim burda günahım ne?"