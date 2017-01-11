T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kibariye: İbrahim Tatlıses bir gün evime geldi, "Çoraplarımı yıkar mısın" dedi...

"Pembe bir leğenim vardı; çitileye çitileye elimde yıkadım"

11 Ocak 2017 17:14

Şarkıcı Kibariye, İbrahim Tatlıses ile olan bir anısını “Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok" diye anlattı.

FOX TV'de yayınlanan "En iyi ben söylerim" programının jürisi olan Kibariye'nin açıklamaları şöyle:

 “Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok. Pembe bir leğenim vardı. Çitileye çitileye elimde yıkadım. Mis gibi de kokuttum. Helali hoş olsun ona” 

İkilinin dostluğu uzun yıllara dayanıyor.

ETİKETLER

Kibariyeİbrahim Tatlıses

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24