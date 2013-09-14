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İbrahim Tatlıses: Bazılarınız 'yalaka' diyecek ama Taksim nefes aldı

Türkücü İbrahim Tatlıses, Twitter’da ‘Bazılarınız yalaka diyecek ama Taksim yayalaştırma projesi vatandaşa nefes aldırdı. Emeği geçenlere teşekkür ederim’ dedi

14 Eylül 2013 19:57

Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yapılan altgeçidin trafiğe açılmasını Twitter’da değerlendiren türkücü İbrahim Tatlıses, “Şimdi bazılarınız buna 'yalakalık' diyecek. Olsun, ben şimdiden kabul ediyorum. Çünkü Taksim'i bildim bileli nefes alamıyordu. Ve şimdi Taksim'le birlikte sevgili vatandaşlarım da nefes alıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında sürdürdüğü trafiği yeraltına alma çalışmalarını tamamlamasıyla Tarlabaşı Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayan tüneller trafiğe açıldı.

 

‘Kimse kusura bakmasın’

 

Türkücü İbrahim Tatlıses emeği geçenlere Twitter üzerinden teşekkür etti. Ünlü türkücü sayfasına "İstanbul Belediye Başkanı'mız Kadir Topbaş beyefendiye ve emeği geçen herkese Taksim alt geçidi için teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi bazılarınız buna 'yalakalık' diyecek. Olsun, ben şimdiden kabul ediyorum. Çünkü Taksim'i bildim bileli nefes alamıyordu. Ve şimdi Taksim'le birlikte sevgili vatandaşlarım da nefes alıyor. Bu bence çok büyütülecek bir olay. Kimse kusura bakmasın" notunu düştü.

 

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