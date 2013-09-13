Taksim'de yayalaştırma projesi bitti alt geçit törensiz açıldı

Taksim Meydanı'nda alt geçitlerin tamamlanmasıyla birlikte trafik yer altına indi. Sabah saatlerinde ilk araçlar Taksim'i yer altından geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim yayalaştırma projesi kapsamında sürdürdüğü Tarlabaşı Bulvarı - Cumhuriyet Caddesi'nde araç trafiğini rahatlatacak tüneller, bugün zabıta ekipleri tarafından açıldı. Alt geçidin saat 09.00'da açılmasıyla birlikte Taksim'de trafik yer altından akmaya başladı.

Öte yandan alt geçidin açılışında tören yapılmaması dikkat çekti.

Trafiğe alıştık

Bir taksici, 'Biz trafiğe alışmıştık zaten. Hayırlı olur inşallah. Daha geçmedik, bakacağız nasıl olduğuna. Trafikten hiçbir zaman kurtulamayız' dedi.

Bir belediye otobüsü şoförü ise, 'İnşallah güzel olur. İşte tabelaları görüyoruz. Çok güzel oluyor zannedersem' diye konuştu.

Bu sırada işten çıktıklarını belirten Mehmet ve Hakan isimli iki arkadaş ise, “İnşallah trafiği rahatlatacak. Daha açmadılar, ilk denemeyi biz yapacağız. İlk geçen biz olacağız” diyerek tünele girdi.

Bu arada alt geçitte metro bağlantısı yolu da açıldı. Alt geçitte bulunan yürüyen merdivenleri kullanan vatandaşlar, buradan Taksim Meydanı'na çıkıyor. Özellikle geçidin altında Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi, Ayasofya Camii'nden oluşan işlemeler dikkat çekiyor.