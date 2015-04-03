İbrahim Tatlıses, ameliyat ve dönüş tarihi hakkında konuştu

İstanbul'da 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve 9 Mart'ta gittiği Amerika'da beynindeki kemik parçasını aldırmak için ameliyat olan türkücü İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa'da bir yerel televizyona telefonla bağlandı. Ameliyatının çok iyi geçtiğini belirten Tatlıses, "Olayın ardından Almanya yerine ABD'ye gelseydim şimdi koşuyordum" dedi. Tatlıses, Türkiye'ye dönüş tarihini de açıkladı.

Şanlıurfa'da Güneydoğu Televizyonu'nun haber bültenine telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, başarılı bir ameliyat geçirdiğini ameliyatının çok iyi geçtiğini açıkladı.

"Şu anda çok iyiyim. Almanya'ya gitmeden önce ABD'ye gelseydim şimdi koşuyordum. Bunu söyleyebilirim. Ameliyatta girmeden önce herkesten helallik istedim. Çünkü normal bir durumdu. Bana 'kalkamayabilirsin' denildi. Yani beyin ameliyatına gidiyorsunuz. Öyle ufak tefek bir şey değildir. Apandisit ameliyatı değildir. Şahadet getirdim öyle ameliyata girdim."

'15 gün içerisinde Türkiye'ye dönebilirim'

Ameliyattan çıktıktan sonra bütün sevdiklerini görmek istediğini belirten Tatlıses, duygusal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı özledim. Hemşerilerimi çok özledim. Siz beni ağlatmak için mi aradınız? Ben dayanamıyorum. 1 Nisan'da adaylığım için bir tiwit atmıştım. Bunun için Şanlıurfa'dan beni aradılar. Böyle bir şey doğru mu, gerçek mi? diye. Ben de ucunda espri ve yalan var dedim. 1 Nisan şakasını yaptım. Ama tatlı bir şakaydı. ABD dönüşünde albüm yapma kararım var. Ölüme kadar söylemeye devam edeceğim. İnşallah 15 gün içerisinde Türkiye'ye dönebilirim. Birkaç arkadaşım daha var, onları da bu hastaneye yönlendireceğim."

Adaylık için takdir başbakanın

7 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olduğunun hatırlatılması üzerine Tatlıses şöyle devam etti:

"Her şeyin hayırlısı olsun. Sayın Başbakanımız ve cumhurbaşkanımız ne karar verirlerse ben ona uymaya hazırım. Ama ben Şanlıurfa'ya hizmet etmek istiyorum. Çünkü sivil vatandaşken söylediğimiz bir söz gidip yerinde oturmuyor. Ama milletvekili olduğun zaman o sorun için önerge verince gidip yerine oturuyor.

İlk seçimlerde ben Suruç ilçesine gitmiştim. O gün bizim otobüsümüzde jeneratörden dolayı bir yangın çıkmıştı. Alev almıştı aracımız o günü hatırlıyorum. Orada benim yanıma gelen biri bana 'suyumuz yok' demişti. O günü hiç unutmuyorum. Onlara eğer milletvekili seçilirsem Birecik'ten Fırat Nehri'nden su getireceğimi söylemiştim. Benim dememe kalmadan AK Parti getirdi. O dönem Sayın başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmiştim. Amacım budur. Amacım şöhret değildir. Hiçbir zaman para, güvenlik, koruma ve dokunulmazlık olmamıştır. Şanlıurfa beni unutmadı, ben de Şanlıurfa'yı unutmam."