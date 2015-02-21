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İbrahim Tatlıses AKP'den aday adayı oldu

Türkücü İbrahim Tatlıses, aday adaylığı başvurusunu Ankara’da AKP Genel Merkezi’ne yaptı

21 Şubat 2015 22:05

AKP  Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı yazılı açıklamayla Tatlıses’in Şanlıurfa’dan milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde yaptığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; AKP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Basın Toplantısında Şanlıurfa'mızın ulusal düzeyde yakından tanıdığı isimlerin aday adaylığı müracaat listesinde olup olmadığı sorulmuştur.

 

''Tatlıses aday adaylığı müracatını yaptı''

 

Bilahare genel merkezimizin listesi incelendiğinde genel merkezimize müracaat edenler arasında halkımızın yakından tanıdığı Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Partimizden Milletvekili aday adayı müracaatını yaptığı görülmüştür.

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