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Bıyıksız İbrahim Tatlıses

Beyin ameliyatı olmak için ABD'ye giden İbrahim Tatlıses, bıyıksız görüntülendi

10 Şubat 2015 20:32

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrine giden İbrahim Tatlıses, bıyıksız hali ilk objektiflere yakalandı.

Miami'de bulunan Türk Mutfağı Bablyon'da Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçını izleyen Tatlıses, bir ara ocak kısmına geçerek kendi etini kendisi pişirdi.

Dünyaca ünlü starların konakladığı Fontainebleau Miami Beach Otel'de kalan İmparator'un, kaldığı otelin önünde paparazzi ordusu eksik olmuyor.

posta.com.tr'nin haberine göre, sürekli Hollywood yıldızları ve dünya çapındaki ünlü isimleri ağırlayan otelin önünde her zaman bir paparazzi ordusu hazır. Kiraladığı villasının eksikleri tamamlanıncaya kadar bu otelde konaklayacak olan Tatlıses'in kaldığı otelin önündeki paparazziler böyle görüntülendi.

Önümüzdeki günlerde ameliyatına karar verilmesi beklenen İbrahim Tatlıses, uzun bir süre Miami'de kalacağından lüks bir villa kiraladı.

İbrahim Tatlıses'in iki gün sonra kendi evine geçeceği öğrenilirken,evin hazırlıklarının da son sürat devam ettiği öğrenildi.

 

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