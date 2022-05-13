İbrahim Maalouf 29 Haziran’da İstanbul'da

Dünya ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, 29 Haziran’da Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

Lübnan asıllı Fransız trompet virtüözü İbrahim Maalouf (41), Parkorman’da dinleyicilerle buluşacak.

Caz, rap, dünya ve Orta Doğu müzik türleri arasında gezinen sound’uyla sevenleriyle buluşacak olan Maalouf, 16. albümü 'Capacity to Love' turnesi kapsamında yeni parçalarını da dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

İbrahim Maalouf kimdir?

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan ve henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan İbrahim Maalouf, 2000’lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Yayımladığı birçok tekli ve albümle müzik listelerinde başı çeken Maalouf, Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı.

2007’den bugüne kadar yayımladığı 15 albümde prodüktör, besteci ve aranjör rollerini de üstlenen başarılı virtüözün birçok film müziği bestesinde de imzası bulunuyor.