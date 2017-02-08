İbrahim Kutluay’dan Tuba Büyüküstün açıklaması

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, adının oyuncu Tuba Büyüküstün Saylak ile anılmasının ardından, iddiaların doğru olmadığı yönünde açıklamada bulundu.

11 yıllık eşi Demet Şener Kutluay ile boşanma davası mart ayına ertelenen İbrahim Kutluay'ın, geride bıraktığımız günlerde eşi Onur Saylak'tan boşanan Tuba Büyüküstün ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İddiaların ardından Kutluay sessizliğini bozarak yazılı açıklamada bulundu.

Taraflardan Tuba Büyüküstün konuyla ilgili yalanlamayı kısa süre sonra yaparken, İbrahim Kutluay bir yorumda bulunmamıştı. Yazışı geçtiği bir basın açıklamasıyla konuyu yalanlayan Kutluay, ilerleyen dönemler için de sessizliğini koruyacağını söyledi.

İşte İbrahim Kutluay’ın o açıklaması:

"Konunun gerçeklikle hiç bir alakası yok "



"06.02.2017 tarihinde, bazı yazılı ve görsel basın organlarında şahsımla ilgili olarak yayınlanan haberlerde, 'Sn. Tuba SAYLAK ile aşk yaşadığım yönünde dedikodular olduğu ve bu dedikodular ile ilgili yorum yapmam istendiği ve fakat tarafımca herhangi bir beyanatta bulunulmadığı' bilgilerine yer verilmiştir. Her ne kadar bugüne kadar izlemiş olduğum tutum 'Konuşmamak' yönünde olsa da, ilgili haberde yer alan ifadeler doğrultusunda gerçeklikle hiçbir alakası olmayan konunun maksadının ötesinde bir boyuta taşınması neticesinde, suskunluğumu bir defaya mahsus olmak kaydı ile bozmak zarureti hasıl olmuştur."

"Haber Gerçeği yansıtmıyor"

"Halihazırda evlilik birliği içerisinde yer alan bir hanımefendi ile şahsım arasında ilişki olduğuna dair hiçbir beyan veya haber gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu olan gün gerçekleşen hadise, "Oğlum ile kahvaltı yapıp, ardından mekanı terk ettiğim sırada, gazetecilerin devam eden dava sürecine ilişkin sorularını, oğlumun yanında cevap vermemek adına yanıtsız bırakmam"dan ibarettir ve tarafıma, hiçbir suretle bahsi geçen hanımefendi ile alakalı bir soru yöneltilmemiştir.

"Bu vesile ile açıklamak isterim ki, bugüne kadar izlediğim tutum ile paralel olarak, bugünden sonra da bu ve bu gibi asılsız iddia ve isnatlara ilişkin olarak her zaman sükunet ve suskunluğumu muhafaza edeceğim.

"Anlayışla karşılayacağınızı umar; kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarım."