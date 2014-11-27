İbrahim Kiras, Star gazetesinden neden istifa ettiğini açıkladı

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'ndaki büyük operasyon kapsamında Star ve Akşam gazetelerinde yaşanan görevden almalar sonrası dün istifa ettiğini açıklayan Star Gazetesi Yayın Danışmanı ve köşe yazarı İbrahim Kiras, ayrılık kararında "başka gazetelerden teklif adığı" iddialarını yalanladı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Kiras şunları şöyledi:

"Bir yerden teklif geldiği için falan istifa etmedim Star'dan. Arkadaşlarıma reva görülen o tavrı içime sindiremediğim için istifa ettim."

Kimler gönderilmişti?

Türkmedya ve Star medya grupları dün gece, Star Gazetesi Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ve Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert’in yanı sıra Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan’ın görevden alınmasıyla sarsılmış; Star gazetesi yazarlarından Hakan Albayrak da tepki olarak istifa etmişti.