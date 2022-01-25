İbrahim Kiras: Muhafazakâr tabanı konsolide etmek için Sezen Aksu’yu hedef alarak sürdürülen akıldışı linç kampanyası ters tepecek

Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Sezen Aksu'nun 2017'de yayımlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kesimlerce hedef gösterilmesini "akıldışı bir linç kampanyası" olarak nitelendirdi.

Kiras, "Ülkenin gerçek gündem konularını perdelemek ve seçim arifesinde toplumdaki kutuplaşmayı arttırıp muhafazakâr tabanı konsolide etmek amacıyla Sezen Aksu’yu hedef alarak sürdürülen akıldışı linç kampanyası milletin vicdanında ters tepecektir. Çünkü hem yapılan ağır suçlama mantıklı ve inandırıcı değil hem de Sezen’in bu toplumun zihnindeki ve gönlündeki yeriyle kabil-i telif değil. düşüncesini dile getirdi.

Kiras, şöyle devam etti:

"Şarkısında 'Bugün dua ettim hepimiz için/ Yüce Tanrı bizleri affetsin' diyen, Yunus Emre’nin mısralarıyla 'Be hey kardeş hakkı bulam mı dersin/ Hakka yarar amel işlemeyince' diye seslenen, 'Sesimi suya bıraktım/ Nefesimi semaya/ İçine her şeyi kattım/ Şarkılar benzer duaya' diye mırıldanan bir şarkıcı için ortaya atılan 'Dinimize hakaret etti' suçlamasını bu ülkedeki aklı ve vicdanı körelmemiş hiç kimseye kabul ettiremezsiniz.

Bu bir tarafa, Sezen Aksu’nun da birtakım toplumsal veya politik konularda tutum alırken yaptığı hatalar olmuştur elbette. Hepimizin olmuştur. Siyaset alanında neyin doğru neyin yanlış olduğuna kimin karar vereceği problemini dışarıda bırakarak, en başta şunu söylemek gerekir ki bir insanın çıkar peşinde yaptığı doğru işler bile kıymetsizdir, aklının ve yüreğinin izinde yürürken işlediği hatalar bile saygıya değerdir. Daima isabetli tercihlerde bulunmak herkese nasip olacak bir bahtiyarlık değil. Önemli olan yaptığının sonradan doğru veya yanlış çıkmasından ziyade ahlaki duruşunu terk etmemektir. Doğru olduğuna inandığın yolda yürümektir.

Hiç hata işlememiş kişi etrafında olup biten hiçbir şeye karşı kılını kıpırdatmamış kişidir. İnsanı biraz da hataları insan yapar. 'Hatasız kul olmaz' diyen Orhan Gencebay’ın hataları gibi. Bu toprakların sesini, bu coğrafyanın kadim ve derin felsefesini terennüm eden Orhan Baba, söz gelimi 'Batsın bu dünya'daki veya 'Kaderin böylesine yazıklar olsun'daki felsefi isyankarlıktan yola çıkıp şimdiki politik itaatkarlık menziline ulaştı diye yok mu sayacağız değerini?

Güncel siyasetin oynak zemini her şeyde kriterimiz mi olacak?"

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Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şarkısını paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

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