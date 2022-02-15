İbrahim Kiras: İttifakta en önemli husus; AK Parti tabanını da dışlamayacak bir kompozisyonun benimsenmesi

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, en önemli hususun "AK Parti tabanını da rahatsız etmeyecek, dışlamayacak, oyunun içinde tutacak bir kompozisyonun ve söylemin benimsenmesi" olduğunu savundu.

Kiras, yazısında "Söz konusu partilerin liderlerinin farklı siyasi getiri hesaplarını gündemlerinden çıkararak ellerini taşın altına koymuş olduklarını da teslim etmemiz lazım" dedi.

Kiras, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde konuştuğumuz ittifakın geçmişteki işbirliği örneklerinden en büyük farkı toplumdaki karşıtlıklar üzerinden değil ortak beklentiler temelinde bir siyasi program oluşturma beklentisine cevap vermek zorunda oluşu. Burada belki en önemli husus, AK Parti tabanını da rahatsız etmeyecek, dışlamayacak, oyunun içinde tutacak bir kompozisyonun ve söylemin benimsenmesi.

Türk siyasetinin kalitesinden ümidini kesmiş olanlar için bile ümit verici olan bu tutumun kazaya belaya uğramadan yoluna devam etmesi için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda.

Burada yapılacak yanlışların telafisi olmayabilir çünkü."