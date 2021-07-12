İbrahim Karagül: '15 Temmuz' bitmedi, devam ediyorlar

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 5 yıl dönümünün yaklaştığını belirterek, “Asla unutma… Bitmedi, devam ediyorlar” dedi.

“15 Temmuz’un beşinci yıl dönümü. Yüzlerce yıllık siyasi tarihimizde defalarca yaşanan vatan hainliğinin 21. yüzyıldaki vahim örneğini asla unutmayacağız” diyen Karagül, bugünlerde mazlum rolüne bürünenleri, o gece sokaklarda “Vurun, öldürün, ezin, ateş açın” talimatlarını hatırlayacağını belirterek, “Unutursak ölürüz. Çünkü biz bu topraklarda, yüzlerce yıldır, unutmayanlar ve uyumayanlar sayesinde ayaktayız!” dedi.

Yazısında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bazı rütbeli askerlerin, WhatsApp konuşmalarına yer veren Karagül, “Asla unutma… Bitmedi, devam ediyorlar” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın