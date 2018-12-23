İbrahim Kalın'dan "Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" diyen Netanyahu'ya yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" sözlerine tepki gösterdi.

TIKLAYIN-Netanyahu: Ordusu Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin

Sosyal medya hebasından Netanyahu'ya yanıt veren Kalın, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar" dedi.

"Dolandırıcılıkla suçlanan Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'da Netanyahu'ya tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Benyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu maniple etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.

Kıbrıs konusunu gündeme getirerek Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC’nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız.

Türkiye’nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler diye bir bahis açmış Netanyahu. Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. “Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını” savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez.

Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netenyahu.

Bu coğrafyadan bakınca herşeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz.

2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni keşfeden İsrail Hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir.

Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netenyahu'yu rahatsız etmesi manidardır.

Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik haksız eylemlerini ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını her meşru zeminde dile getirmeye, mazlum Filistin halkının sözcüsü olmaya devam edecektir."

Çavuşoğlu: Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili

İsrail lideri Netanyahu'nun sözlerine bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur" ifadelerini kullandı.