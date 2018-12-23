Netanyahu: Ordusu Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yere düşen düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler" sözlerine yanıt verdi.

Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail’deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda ‘Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim’ deriz.” demişti.