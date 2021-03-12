İbrahim Kalın: S-400'lerden geri adımımız söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kalın, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri konusunda ABD ile yaşanan gerilimde Türkiye'nin geri adım atmayacağını belirtirken, “Burada durup dururken Türkiye ben onu değil bunu almak istiyorum demedi. Burada bir ihtiyaç var onu almak istiyorum dedi. Biz Türkiye olarak S-400'lerden geri adım atmayız. Kararlılığımız devam ediyor” diye konuştu.

S-400'lerin F-35 savaş uçakları için tehdit olmadığını belirten Kalın, “S-400'ler F-35'lere tehdit teşkil etmez. Bu tartışmaların teknik değil siyasi bir tartışma olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak biz de diyoruz ki, gelin siyasi olarak çözelim. CAATSA yaptırımları anlamsız ve işlevsizdir. Bu tehdit dilleri bizi etkilemez” dedi.

"Hâlâ niye aramadı diye endişe içinde değiliz"

ABD Başkanı Joe Biden'ın hâlâ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramama tartışmalarına ilişkin de konuşan Kalın, "Biz böyle hâlâ niye aramadı diye kaygı ve endişe içinde değiliz" dedi. Yazılanları gördüğünü ve anlamakta zorlandığını dile getiren Kalın, "Biraz ağır olacak ama bu durum eski dönemlerin aşağılık komplekslerini çağrıştırıyor bana. Benim Sayın (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake) Sullivan ile ilk temasımız oldu. Mevlüt Bey (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) ABD Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken ile görüştü. Arada bizim mevkidaşlarımızla temaslarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"Avrupa ile hiçbir zaman kopmayacağız"

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinen Kalın, “Avrupa ile hiçbir zaman kopmayacağız. Bu süreçte inişli çıkışlı dönemler oldu. Türkiye perspektifinde bir daralma yaşadı Avrupa. Washington'dan emir alan bir Avrupa var. Avrupa kendi coğrafyasını bırakıp oraya bakıp perspektif belirlemesi küresel açıdan olumsuz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

"Yeniden kapanmamız gerekir"

Kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlerin önemsenmemesi halinde yeniden kapanmak zorunda kalınacağını ifade eden Kalın, "Biz bunu istemiyoruz. Bu ihtimal hep var. Bu kararı almak da çok kolay değildi. Biz farkındayız esnaf ve vatandaşlar daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz, aşı oluyoruz bir yandan da sosyal ve ekonomik hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek vaka sayılar 40 binlere 50 binlere geldiğinde vatandaş bize gelecek 'Aman kapatın, hasta olmak istemiyoruz' diyecek. Devletin aldığı tedbirlere uyulursa anlamlı oluyor. Aşı işini en iyi götüren ülkelerden biriyiz. 10 milyondan fazla insanı aşıladık. Bu devam edecek. Ama bu sorunu çözmeye yetmiyor. 50 milyon insanı aşılamamız lazım en azından. Daha 5'te 1'ini yaptık” ifadesini kullandı.