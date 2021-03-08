İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması: NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, S-400 kararın bir gecede alınmadığını belirterek "Uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye savaşının ortasında ABD’nin birden bire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. ABD tarafındaki bazı meslektaşlarımın söylediklerinin aksine, bize uygun ve iyi bir teklif sunulmadı. Onların bize iyi teklif sunduğunu biz görmedik. Her şeye rağmen Cumhurbaşkanımız, Trump'a Patriotları almaya hazır olduğumuzu belirtti. Elimizdeki S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek. NATO savunma sistemine bir tehdit oluşturmayacak" ifadelerini kullandı.

Kalın, Türkiye ve ABD’yi bölen en temel 3 konunun; "ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği destek, S-400’ler ve CAATSA yaptırımları" olduğunu ifade ederek, "Ayrıca FETÖ elebaşının ABD’de kalmasına izin verilmesi. Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik. Bu sorunlar, bizim milli güvenlik endişelerimizin kalbini oluşturuyor. Başka alanlarda, mesela Libya’da, Irak’ta terörizme karşı bir noktaya kadar beraber çalışabiliyoruz. Yani, çok karamsar bir resim var diyemeyiz. Fakat bu konuları yapıcı bir diyalog yoluyla çok şeffaf ve samimi olarak konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. ABD politika yapıcılarının anlaması gereken şey, bu konuların bizim için ne kadar hayati bir öneme haiz olduğu. S-400 kararı Türkiye’de bir gecede alınmadı. Uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye savaşının ortasında ABD’nin birden bire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Arkasından Almanya da aynı şekilde sistemlerini Türkiye’den çekti ve sadece İspanya’nın sistemi Türkiye’de kaldı" diye konuştu.