İbrahim Kalın, F-16 talebini doğruladı: Alternatif olarak değerlendirilebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’den savaş jeti talebiyle ilgili olarak “Birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35’leri almaktır. ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35’lerimizi alırız; çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz” dedi. Kalın, F-16 talebiyle ilgili olarak da "Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi, alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Reuters: Türkiye, 40 tane F-16 ve onlarca modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu

Reuters'ın Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ile mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti istediğine dair haberine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan doğrulama geldi.

Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'a konuşan Kalın, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması sonucunda ABD'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olarak oluşan kriz ile alakalı, F-35 programına ödenen 1,4 milyar doları hatırlatarak "Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi, alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir" dedi.

Kalın, "Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması tamamen hukuk dışı ve haksız bir uygulama. Sadece Türkiye açısından değil, F-35 programı açısından da yanlış ve maliyetli bir karar. Umarım bu hatadan en kısa zamanda geri dönerler, ama geri dönmemeleri halinde bizim o projeye 1.4 milyar dolar ödediğimiz bir bütçe var. Bu bizim paramız, bunun doğru kullanılması için alternatifler neler olabilir? Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye savunma sanayi alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir" dedi.

"Birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35’leri almaktır"

Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye uygulanan açık ya da örtülü ambargolar artık eski etkisine sahip değil. Birileri bu yollarla Türkiye’yi cezalandırmak gibi bir düşünce içindeyse bunun beyhude bir fikir ve abesle iştigal olduğunu onlara hatırlatmak gerekir. Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir. F-35 tabii ki önemli bir teknoloji ve bizim birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35’leri almaktır. Fakat yaptırımlardan dolayı savaş uçakları filomuzu güçlendirme projesinden vazgeçecek değiliz. ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35’lerimizi alırız; çözülmezse ve sorun bir müddet daha böyle kalırsa, biz de alternatif arayışlarımıza devam ederiz."

F-16'larla ilgili eleştirilere yanıt

F-16'ların 'eski teknoloji’ olduğu yönündeki eleştiriye de karşı çıkan Kalın, "Hali hazırda F-16’lar Türkiye’nin ve NATO hava gücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bir müddet daha bu işlevi görmeye devam edecek" diye konuştu.

Erdoğan-Biden görüşmesi

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yapması planlanan görüşme hakkında da ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, enerji, güvenlik, terörle mücadele, ticaret, savunma sanayi, Afganistan, Suriye, Irak, Karabağ, Kafkaslar, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel ve küresel konuları ana başlıklar halinde ele alacağını belirtti.

Kalın, "Arzu ettiğimiz iki stratejik ortak ve müttefik ülkenin, bu tanıma uygun bir bakış açısıyla ve pozitif bir gündemle meseleleri ele alması ve uzlaştığımız konularda mesafe almamız, anlaşamadığımız konuları da müzakere ve diyalog yoluyla çözmektir. Özellikle ticaretin artırılması konusunu çok önemsiyoruz" dedi.