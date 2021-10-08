Reuters: Türkiye, 40 tane F-16 ve onlarca modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu

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Türkiye'nin ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Reuters'a konuşan ve ismi paylaşılmayan kaynaklar, milyarlarca dolar değerindeki anlaşmanın 'yabancı askeri satış' sürecinde olduğunu ifade etti. Bu süreç kapsamında önce Dışişleri Bakanlığı'nın, ardından da yasama organı Kongre'nin satışı onaylaması gerekiyor. Kongre'nin satışı bloke etme yetkisi de bulunuyor.

Britanya merkezli haber ajansı, "NATO müttefiki Türkiye, F-35 anlaşması bozulduktan sonra Hava Kuvvetleri'ni modernize etmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara 100'den fazla F-35 jeti sipariş etmiş ve proje için parçalar üretmiş, ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldıktan sonra F-35 programından çıkarılmış ve Washington, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uygulamıştı.

Türkiye'nin 40 F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinin Kongre'den geçmesinin zor olduğu konuşuluyor. Kongre'de özellikle son yıllarda S-400 alımı ve yönetimin insan hakları sicili nedeniyle Ankara'ya bakış olumsuzlaştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda ABD basınına verdiği söyleşide Rusya'da silah alımına devam edebileceklerini belirtmesi Washington'da yine birçok kişinin tepkisini geçmişti.

Haberde Kongre'deki hem Cumhuriyetçilerin, hem de Demokratların, Biden'ın Türkiye'ye daha çok baskı uygulamasını istediği belirtildi.

NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, Türkiye'nin almak istediği uçaklar ve kitlerin toplam 10 milyar dolara mal olacağını ifade etti.