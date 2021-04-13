İbrahim Kalın'ın söz ve müziği kendisine ait olan ve Erkan Oğur'un düzenlediği "Hiç oldum" türküsünün klibi yayınlandı

Düzenlemesini Erkan Oğur'un yaptığı türküde İbrahim Kalın divan bağlama çaldı. Oğur'un Kalın'ın şarkısının aranjörlüğünü üstlenmesine sosyal medyadan tepki geldi. Oğur'un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın müzik projesinde yer almasına tepki gösteren kullanıcılar, bu durumun Oğur'un muhalif kimliği ile örtüşmediği eleştirisinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.
Türkünün sözleri şöyle: