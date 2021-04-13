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Kültür-Sanat

İbrahim Kalın'ın söz ve müziği kendisine ait olan ve Erkan Oğur'un düzenlediği "Hiç oldum" türküsünün klibi yayınlandı

Sosyal medyadan Erkan Oğur'a tepki geldi

13 Nisan 2021 19:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti. Kalın'ın seslendirdiği şarkının klibi Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu kez farklı bir yanıyla kameraların karşısına geçti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti.

Düzenlemesini Erkan Oğur'un yaptığı türküde İbrahim Kalın divan bağlama çaldı. Oğur'un Kalın'ın şarkısının aranjörlüğünü üstlenmesine sosyal medyadan tepki geldi. Oğur'un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın müzik projesinde yer almasına tepki gösteren kullanıcılar, bu durumun Oğur'un muhalif kimliği ile örtüşmediği eleştirisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.

 

Türkünün sözleri şöyle:

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