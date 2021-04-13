İbrahim Kalın'ın söz ve müziği kendisine ait olan ve Erkan Oğur'un düzenlediği "Hiç oldum" türküsünün klibi yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti. Kalın'ın seslendirdiği şarkının klibi Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu kez farklı bir yanıyla kameraların karşısına geçti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti.