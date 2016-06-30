İbrahim Erkal: Emine Erdoğan çengelli iğne taktığım için benimle 15 dakika sohbet etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü’nde verdiği iftara katılan ve boynuna taktığı çengelli iğne ile dikkatleri üzerine çeken İbrahim Erkal, Emine Erdoğan’ın kendisiyle kıyafeti hakkında 15 dakika boyunca sohbet ettiğini söyledi.

Kanal D’de bir magazin programına katılan Erkal’ın açıklamaları şöyle:

"Emine hanım benle 15 dakika sohbet etti bu konu hakkında. Modacılar da birbirine düştü. Yok gömlek olmamış. Yok pantolon olmamış. Yeni bir moda getirdim piyasaya kötü mü oldu. Yakında albümüm çıkıyor. Albüm kapağındaki fotoğrafa da çengelli iğneyle poz vereceğim. Sayın Başbakanımıza da mavi firuze taşlı çengelli iğne hediye ettim. Maden insanlar sevdi bundan sonra sık sık takacağım bu çengelli iğneden."